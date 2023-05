Armut: Regierungspaket „erster wichtiger Schritt“

Gewürdigt wurde ein „erster wichtiger Schritt“. So zeigte sich Caritas-Präsident Michael Landau erfreut, dass bei dem Paket „endlich Kinder im Fokus stehen und hier Menschen und Familien, die über besonders wenig Einkommen verfügen, besonders zielgerichtet geholfen wird“. Das ist ein erster wichtiger Schritt für Kinder und Familien, ergänzt Klaus Schwertner, Direktor der Caritas Wien. Klar sei aber auch, dass trotz der Erhöhungen und der Maßnahmen viele Menschen und Kinder weiter unter der Armutsgefährdungsschwelle bleiben werden. „Diese heute präsentierten Maßnahmen können also nicht alles sein“, so die Caritas in einer Aussendung.