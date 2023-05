Kleinbusfahrer starb bei heftigem Crash mit Lkw

In Straßenböschung geschleudert

Gegen 15.30 krachten am Dienstag auf der B141 Rieder Straße in Hohenzell ein Kleinbus und ein Sattel-Lkw zusammen. Das kleinere Fahrzeug dürfte dabei weit in eine Straßenböschung geschleudert worden sein und kam bei der Abfahrt zu einem Fußballplatz in Schräglage zum Stillstand.