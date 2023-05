Pilotprojekt: Die Europabrücke erzeugt jetzt Strom

Bei der Brückenbetreiberin Asfinag ist man mächtig stolz auf das in Europa einzigartige Projekt, das gemeinsam mit der deutschen Firma Mowea entwickelt wurde: Acht Windturbinen an einem der Brückenpfeiler sollen rund 5000 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen – das ist in etwa die Menge, die ein Einfamilienhaus benötigt. Verbraucht wird der Strom gleich nebenan an der Asfinag-Mautstelle in Patsch.