Neuland: Wind-Turbinen an der Europabrücke

Gewonnener Strom fließt an die Maustelle Patsch

Um die Dimensionen zurechtzurücken: Der Mini-Windpark in luftiger Höhe liefert nur etwas mehr Strom als in einem durchschnittlichen Haus verbraucht wird. Der an der Europabrücke gewonnene Strom wird bei der nahen Mautstelle eingespeist. Freilich bleibt der bisherige Anschluss bestehen und bei starkem Wind kann sogar eine Einspeisung erfolgen.