Aufklärungsarbeit im Rathaus St. Pölten geht voran

Noch vor dem Parteiengespräch mit Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) am Dienstag brachten ÖVP und Grüne einen Antrag auf Sonderprüfung der Kontrollsysteme im Rathaus ein. Zu klären sei die Frage, „wie es zur Veruntreuung von 200.000 Euro an Steuergeldern kommen konnte, um solche Vorfälle künftig zu verhindern“, so Grünen-Sprecherin Christina Engel-Unterberger.