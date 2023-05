Wegen Kriminalfall: Wirbel im St. Pöltner Rathaus

Für reichlich Nachwehen vor allem in politischen Kreisen sorgt das Bekanntwerden von Fehlbeträgen in der St. Pöltner Stadtkasse. Wie berichtet, wurden rund 200.000 Euro abgezweigt. Bürgermeister Matthias Stadler brachte am Mittwoch Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ein. Die Motivlage sei derzeit noch unklar. Ein Mitarbeiter wurde umgehend mit den Vorwürfen konfrontiert, soll aber alles abgestritten haben. Seitens der Stadt seien dennoch umgehend dienstrechtliche Schritte gesetzt worden.