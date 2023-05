200.000 Euro aus St. Pöltner Stadtkasse abgezweigt

Kritik seitens der Oppossition

Für die St. Pöltner Oppositionsparteien habe es im Vorfeld „weder Informationen aus dem Stadtrechnungshof noch durch den Bürgermeister an den Kontrollausschuss, den Finanzausschuss oder den Stadtsenat“ gegeben, reagierte Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) in einer ersten Stellungnahme nach Bekanntwerden der Causa. „Wir werden die Anzeige und die möglichen strafrechtlichen Verfehlungen und deren Auswirkungen auf die Stadtkasse jedenfalls im Finanzausschuss am Montag zum Thema machen und im Vorfeld das Gespräch mit Bürgermeister Stadler suchen.“