Kosten für Wohnen und Energie setzen vielen zu

Die Zahlen sind alarmierend: Seit März 2022 mussten bereits 8300 Personen (3600 Haushalte) österreichweit die Leistungen des von der Bundesregierung geschaffenen „Wohnschirms Miete“ in Anspruch nehmen, um nicht obdachlos zu werden. In Vorarlberg erhielten 129 Haushalte mit 346 Personen diese Hilfe. 107 Familien konnten damit in ihrer Wohnung bleiben, 22 Haushalte erhielten Unterstützung beim Wechsel in eine günstigere Bleibe.