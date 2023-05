Digitale Karte zeigt, wo es im Verkehr brennt

Besonders viele Ideen für Linz

Allein in Oberösterreich wurden schon 342 Einträge gemacht. Die meisten davon nicht ganz überraschend im Großraum Linz, mit 108. In der Landeshauptstadt selbst scheint es vor allem in der Innenstadt viel Verbesserungsbedarf zu geben. 66 Einträge findet man hier. Bemängelt werden nicht eingehaltene Tempolimits, zu enge Radwege und Stopp-Schilder, die offenbar „übersehen“ werden. Anregungen von Autofahrern sind selten zu finden. Auch in Wels scheint es zu hapern. Gleich 50 Einträge sind hier aktuell online vermerkt. Die Welser Anliegen sind denen in Linz sehr ähnlich.