Keine Spur vom Frühsommer: Es bleibt nass und kühl

21 Grad sind am Freitag möglich

Am Freitag scheint in der Westhälfte zumindest zeitweise die Sonne. Am Nachmittag bilden sich ein paar Haufenwolken. In Richtung Osten gibt es deutlich mehr Wolken und nur etwas Sonne zwischendurch. Über den Bergen sind am Nachmittag einzelne, kurze Regenschauer möglich. Die Tiefsttemperaturen betragen zwei bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 13 bis 21 Grad.