Auf der Überholspur in die Spitals-Ambulanz

Patienten auf der Überholspur! Das soll die aktuelle Spitalskrise lindern. Und zwar so: Seit dem Vorjahr können Oberösterreicher mit medizinischen Problemen bei der Hotline 1450 anrufen. Verweisen die Gesundheitsexperten auf ein Krankenhaus, bekommen die Anrufer per SMS ein „Ticket“, mit dem sie in der Spitalsambulanz andere überholen können, schneller dran kommen.