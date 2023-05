Rumpelige Tage

In diesem Stil geht es auch nach den Wahlen weiter. Salzburgs ÖVP und der selbst ernannten „Volkskanzler-Partei“ FPÖ fehlt es an jeglicher Bereitschaft für eine gläserne Demokratie. Viel mehr als die dürre Botschaft, dass man „nicht so weit voneinander entfernt“ sei, sickert aus dem Chiemseehof nicht durch. Das sagt ohnehin schon einiges über die beiden Parteien aus. Das Volk will man offenbar aber erst am Ende vor vollendete Tatsachen stellen. Ein zeitgemäßes Verständnis von Politik sieht anders aus. Von der im Wahlkampf viel beschworenen Volksnähe ist nicht mehr viel übrig geblieben.