Schwarzblaue Geheimverhandlungen

Wo die FPÖ den Grünen ähnlich werden könnte

Angesichts des Brimboriums im Vorfeld läuft es am Verhandlungstisch also offenbar überraschend glatt. Bei den Windrädern könnte es der FPÖ so ergehen wie vor zehn Jahren den damals frisch in die Regierung gekommenen Grünen mit der 380-kV-Leitung. Die waren zwar auch als Regierungspartei strikt dagegen, doch laufende Projekte lassen sich nicht so einfach aufhalten.