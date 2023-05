„Wir kriegen jede Woche eine in die Gosch‘n!“

So die verzerrten Erinnerungsfetzen von Ex-Box-Weltmeister Lennox Lewis an sein Überraschungs-K.o. 1994 gegen Oliver McCall. Ebenso schwierig war’s nach dem 1:1 in Tirol, die Aussagen der Ried-Protagonisten unter einem Hut zu bringen. Die in Halbzeit zwei an einen taumelnden Boxer erinnerten, ehe in Minute 93 scheinbar noch der Lucky Punch gelungen war.