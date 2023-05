„Wir freuen uns, dass der Maibaum gestohlen wurde“

Telefonnummer der Täter

Als am 4. Mai in der Früh eine Mitarbeiterin aus dem Fenster blickte, war vom Baum aber nichts mehr zu sehen. Die Frau informierte sofort alle 16 Bewohner, dass er gestohlen wurde. Gemeinsam wurde der Tatort begutachtet und dort eine Telefonnummer der Diebe gefunden. „Ich hab’ einer Bewohnerin das Handy in die Hand gedrückt, sie hat den Dieben auf die Mobilbox gesprochen“, sagt Vitale.