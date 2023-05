Immer mehr Energieanbieter senken die Preise

Der oberösterreichische Landesenergieversorger Energie AG gewährt seinen Gaskunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 400.000 Kilowattstunden (kWh) automatisch einen Rabatt in der Höhe von 20 Prozent ab 1. Juni bis 31. Mai 2024. Die sichere Versorgungslage und der relativ milde Winter hätten für eine Entspannung am internationalen Gasmarkt gesorgt, der Großhandelspreis für Gas sei weiter gefallen, so die Energie AG am Freitag in einer Aussendung.