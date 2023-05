Am Muttertag wird es regnerisch und kühl

Es gleicht einem Aprilscherz. Der Mai macht einfach, was er will und so auch dieses Wochenende. Wie es bei den Eisheiligen üblich ist, werden die nächsten Tage wechselhaft und trüb. Wer am Sonntag, am Muttertag Aktivitäten im Freien geplant hat, sollte sich lieber ein Ersatzprogramm überlegen, denn auch an diesem Tag wird es regnerisch.