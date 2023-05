Linz schnürt Investitionspaket über 52 Millionen €

Schulen und Senioreneinrichtungen werden saniert

Die Stadt Linz treibt den Übergang zu erneuerbaren Energieformen aktiv voran. Die Linz AG investiert aus dem Paket in den österreichweit größten Wärmewandler, also in eine zentrale Maßnahme für die Energiewende in der Fernwärme. Die Photovoltaik-Offensive auf Dächern städtischer Gebäude forciert die Dekarbonisierung der Energieversorgung. Ziel ist es, mit diesem auch wirtschaftlich rentablen Investment die Energiekosten nachhaltig zu reduzieren. Investitionen in Schulen und Senioreneinrichtungen Fördermittel fließen darüber hinaus in die Sanierung, Ausstattung und Digitalisierung der städtischen Einrichtungen für Kinder und Senioren. Geplant ist die Erweiterung und Sanierung von Schulgebäuden, besonders jene von Volksschule und Hort Goethestraße sowie Aubrunnerweg im Stadtteil Auhof. Auch die Senioreneinrichtungen sollen in Zuge dessen modernisiert werden.