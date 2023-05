Wer Blut spendet, bekommt ein Fußballmatchticket

In den vergangenen Wochen sind die Lagerstände deutlich zurückgegangen. „Aufgrund der grippalen Infekte konnten weniger Menschen Blut spenden kommen“, sagt der Kärntner Rotkreuz-Präsident Martin Pirz. „Gleichzeitig haben die Spitäler in Kärnten viel Blut angefordert. Diese Kombination von Faktoren kann zu kritischen Lagerständen führen, was wir vermeiden wollen. Wir hatten diese Situation vor einem Jahr, damals mussten geplante Operationen aufgeschoben werden. Zum Beispiel bei Krebs- und Herz-Patienten kann das durchaus die Heilungs-Chancen beeinträchtigen.“