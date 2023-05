3D-Kunst für die gesamte Villacher Innenstadt

„Die Innenstadt endet aber nicht am Hauptplatz“, meint unterdessen VP-Stadtrat Christian Pober. „So befindet sich zum Beispiel auch in der Widmanngasse eine mehr als 100 Meter lange Asphaltstrecke, die sich ebenfalls für ein 3D-Kunstwerk eignet“, sagt Pober. Neben der Widmanngasse würden sich noch weitere Gassen und Plätze in der Innenstadt für derartige Kunstaktionen anbieten. „Diese darf man nicht als Stiefkinder behandeln! Wenn wir schon Künstler in der Stadt haben, die solche Werke schaffen können, sollten wir das gleich für die ganze Innenstadt nutzen,“ fordert der VP-Stadtrat.