St. Veiter Masken-Firma schlittert in die Pleite

2018 wurde die Cardioangel OG in St. Veit an der Glan gegründet. Vertrieben wurden FFP2-Masken und andere persönliche Schutzausrüstungen. Nun muss das Unternehmen Insolvenz anmelden. „Als Insolvenzursachen wird im Antrag dargelegt, dass die Schuldnerin vorerst sehr positiv wirtschaftete und eine Maschine angeschafft werden konnte, die selbst die Masken produziert. Weiters wurde mittels einer eigenen Anlage auch Desinfektionsmittel abgefüllt“, heißt es in einer Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbands.