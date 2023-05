22-Jähriger raste mit 170 km/h in Polizeikontrolle

100 km/h sind auf diesem Streckenabschnitt erlaubt, wo der junge Mann allerdings laut Lasermessung mit 170 km/h in Richtung Klagenfurt fuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug am Klagenfurter Stadtrand anhalten. „Der Führerschein wurde abgenommen, eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben und die Anzeige an die BH Klagenfurt erstattet“, so ein Polizist der Autobahnpolizei in Klagenfurt.