Land stellt weitere Familienförderung in Aussicht

Familientag im Landhaus in Bregenz am 13. Mai

Am 13. Mai findet im Landhaus in Bregenz der Familientag der Landesregierung statt. Von 10 bis 14 Uhr kann man sich über Familienleistungen im Land informieren und einen Blick hinter die Kulissen der Regierungsarbeit werfen. Auch werden alle Regierungsmitglieder in ihren Büros anzutreffen sein. Der Familientag findet zum zweiten Mal statt und soll laut Wallner „ein offener Ort der Begegnung und des Austausches“ sein.