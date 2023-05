AfD erstmals stärkste Partei in Ostdeutschland

Doch was macht die Alternative für Deutschland so stark im Osten? Hermann Binkert, Chef des INSA-Meinungsforschungsinstituts, führt gegenüber „Bild am Sonntag“ unter anderem historische Gründe an. So habe sich im Osten des Landes keine so starke Parteienbindung entwickelt. Zudem lehnen Ostdeutsche einen NATO-Beitritt der Ukraine, Corona-Maßnahmen und Einwanderung stärker ab als andere Bundesbürger.