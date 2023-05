Mein lieber Verwandter Charles

War er es?

Ja, ich hab’ es getan – erst über das Geflenne bei Adels-Übertragungen gespottet und dann doch hingesehen. Wo es doch Charles war. Man kennt sich schließlich. Also meine Tante, die ein paar mal in England war, hat dort eine Freundin, die jemanden kennt, der mit einem Militärkameraden von Charles zur Schule gegangen ist. Zumindest ein Jahr lang, ehe dessen Familie umziehen musste. Das muss zählen, da ging in den letzten Wochen weit weniger als Verwandtschaft durch. Und ich selbst bin ihm sogar einmal begegnet. Vor einem Jahr bei einem Städtetrip nach London. Er ging da einfach auf der anderen Straßenseite und ich glaube, er hat sogar kurz zu mir hergesehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er es war. Es könnte auch Paul McCartney gewesenen sein – oder auch keiner von den beiden. Egal, mir wird diese berührende Begegnung ewig in Erinnerung bleiben