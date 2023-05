„Die Schiedsrichter spielen mit Existenzen“

Ländle-Reisen zu weit?

Außerdem hatten die Rothosen ein großes Problem mit den Männern in Schwarz. Denn einen wirklich neutralen Eindruck machten Schiedsrichter Gabriel Gmeiner und seine Kollegen in diesem Spiel nicht. Was auch den sonst sehr besonnenen FCD-Coach Thomas Janeschitz in Rage brachte. „Es war eine inferiore Leistung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ihnen die Reisen nach Vorarlberg zu weit sind“, sagte der Wiener, „sie spielen mit Existenzen und gehen dann zufrieden nach Hause - vielleicht ist dieser Job für einige von ihnen zu schwierig.“