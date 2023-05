Im Kartenspiel behielt Austria die Oberhand

Mit dem Ziel Austrias Spitzenposition im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg noch einmal zu attackieren, war der TSV St. Johann nach Maxglan gefahren. Die Pongauer konnten ihren Plan am Freitagabend aber nicht umsetzen. Die Violetten gewannen verdient mit 2:1 (1:0). In Minute 17 eroberte Alex Schwaighofer den Ball tief in der gegnerischen Hälfte und schloss überlegt zur Führung ab. Die Hausherren bestimmten die Partie und konnten auch die besseren Möglichkeiten verzeichnen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog dafür Linksverteidiger Fabio Trkulja wegen einer Notbremse vom Platz.