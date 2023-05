„Einer der schönsten Tage meiner Karriere“

Freude so groß wie nie

Orientierung am Weg nach oben gab ein Zettel, auf dem das Trainerteam einen Slalom aufgezeichnet hatte. Jedes Tor stand für ein Spiel. Bei einem Sieg wurde das Endergebnis in Grün daneben hingeschrieben. „Das haben wir in den folgenden Wochen recht oft gemacht“, lacht der 33-Jährige. Dessen Erinnerungen an „einen der schönsten Tage meiner Karriere“ stets präsent sind. Etwa die große Unterstützung im Dorf, die gemeinsamen Feiern nach dem Aufstieg. Oder auch die Freude zahlreicher Mitarbeiter, die nicht immer im Rampenlicht stehen. Wie Rudi Codalonga, „Mädchen für alles“, der seit 1958 im Verein ist.