Die Politik entdeckt die Stadtbürger für sich

Amtsinhaber Harald Preuner (ÖVP) will wieder antreten. „Das ist der Plan“, sagt er zur „Krone“. Entschieden werde aber erst im Herbst. Für die Bürgerliste wird Anna Schiester, seit einem halben Jahr Stadträtin, Spitzenkandidatin. Die FPÖ schickt Dominic Maier, seit gut einem Jahr Stadtpartei-Chef, in die Wahl. Er wird bis dahin in den Landtag einziehen, falls die FPÖ in die Regierung kommt. Auch Solo-Mandatar Christoph Ferch von der Liste Salz will wieder antreten.