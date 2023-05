„Ein privates Gauder Fest kenne ich bisher nicht“

„Ich habe in allen Bereichen gearbeitet und alles von der Pike auf gelernt, was mir jetzt hilft“, sagt er. Er wisse das zu schätzen – doch nicht nur er: „Das Mitarbeiter-Team sieht und spürt das ebenfalls und ich sehe und spüre wiederum, wie intensiv und hart sich alle einsetzen und wahre Wunder bewirken. Ohne all diese Mitarbeiter, die Vereine und viele mehr wäre das Gauder Fest in seiner Dimension keinesfalls durchführbar“, ist Pramstrahler überzeugt.