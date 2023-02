Gauder Fest: Jungtrachtlerin ziert heuer Plakat

Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest geht in die nächste Runde: Vom 4. bis 7. Mai findet wieder das farbenfrohe Gauder Fest in Zell am Ziller statt. Dieses Jahr ziert ein Bild der Schwazer Künstlerin Susanne Liner das jährlich wechselnde Sujet. Inspiriert wurde sie dabei von den Jungtrachtlern.