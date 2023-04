Berühmtes Gauder Fest: „Wir leben die Tradition“

„Der Stellenwert dieses Festes ist groß“, sind sich die Organisatoren Martin Lechner, GF Zillertal Bier, Robert Pramstrahler, BM von Zell am Ziller, und Christian Daum, GF TVB Zell-Gerlos, einig, „das, was wir den 30.000 Besuchern an vier Tagen bieten, ist authentisch. Wir leben die Tradition, vergessen aber auch auf die Moderne nicht. Genau so stellt man sich eine Alpenregion vor.“