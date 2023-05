Haus verschiebt Grenzen zwischen Wiener Bezirken

Weil in Wien eine Baulücke gefüllt wird, musste der Landtag ein Gesetz beschließen. Grund dafür ist, dass der geplante Bau sonst zur einen Hälfte in Meidling und zur anderen Hälfte in Favoriten stehen würde. Konkret geht es um die Baulücke zwischen Kerschensteinergasse und Kundratstraße, schräg gegenüber vom Unfallkrankenhaus Meidling. (siehe Grafik unten). Das jetzt noch leere Grundstück gehörte bisher zu Favoriten.