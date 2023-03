„Ferngesteuerte“ Bezirke werden zur Regel

Das stolze Simmeringer Amtshaus am Enkplatz ist für die Stadt seit Anfang März lediglich eine „Expositur“ - nämlich vom Bezirksamt Landstraße, das nun beide Bezirke verwaltet. Bald wird man in Simmering nur noch „stark nachgefragte Serviceleistungen“ erledigen können, wie die Stadt das nennt: Meldewesen, Passwesen, Fundamt und Parkpickerl. Die „Krone“ hat sich bei Bürgern umgehört. Die Meinungen sind gemischt, aber gerade ältere Leute sprechen sich für küzere Amtswege aus. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.