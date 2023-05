Gehsteig-Verbot für E-Leihscooter in Wien kommt

Gesamtpaket im Spätsommer?

Das Problem der Stadt: Das geplante große Scooter-Paket kann erst in die neuen Verträge zwischen Stadt und Verleihern geschrieben werden. Dazu muss aber erst der Rechtsstreit mit dem Anbieter Tier, der seine Konzession verlieren soll, ausgefochten werden. Die Stadt glaubt, dass sie den Prozess in etwa drei Monaten gewinnen kann. Dann wird etwa auch die Zahl der Scooter in Innenstadtbezirken reduziert und in Außenbezirken erhöht.