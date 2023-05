Georg Festetics will nur an die Bundesliga denken

Ein Interview von Georg Festetics in der Pause des Heimspiels der Altacher gegen Wolfsberg sorgte da und dort für Kopfschütteln. Weil er meinte, dass er die Schublade, in der die Planung für die 2. Liga liege, noch nicht gefunden habe. „Ich wollte nicht überheblich sein. Ich wollte vor allem den Spielern signalisieren, dass wir an sie und auch an den Klassenerhalt glauben“, sagt Festetics. Der aber im gleichen Atemzug einräumt, dass seine Wortwahl wohl nicht sehr glücklich gewesen sei.