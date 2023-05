„Die Ukrainerin“: Neue Heimat im Ungewissen

Tief in die Erinnerungen an die ferne Heimat am Dnjepr in der Ukraine, wo die Mutter Hapka trotz unverschämter Schikanen seitens des Staates, wütender Hungersnot wie bitterer Kälte ihre zwei Mädchen allein durchbringt, dringt Regisseur Rüdiger Hentzschel ein. Dabei zaubert er die Geschichte der auf einen Kärntner Hof in die Zwangsarbeit verschleppten Njetotschka Iljaschenko sprichwörtlich mit schnellen Rollenwechseln, starken Lichtstimmungen sowie gezielten, prägnanten Bildern aus den Koffern.