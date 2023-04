Frühlingshafte 24 Grad in kommender Woche

Dicht bewölkt und regnerisch startet der Montag vor allem in Vorarlberg und Tirol. Auch im Südosten halten sich einige Wolken. Ansonsten bleibt es großteils sonnig und wolkenlos. Der Wind weht in der Obersteiermark und in Ober- und Niederösterreich teils sehr lebhaft. Bis zum Nachmittag können bis zu 22 Grad erreicht werden. Am wärmsten wird es im Osten.