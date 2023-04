„Beide Opfer wollten, dass unser Fest weitergeht“

100 Jahre Feuerwehr Sonnberg im Mühlkreis - doch leider mit Notarzt, zwei Rettungsautos und der Polizei. „Natürlich haben alle den Unfall mitbekommen“, sagt Kommandant Reinhard Dumfart. Genau zum Start der offiziellen Feier um 19 Uhr hatte hinten in der Küche in der Dorfhalle der 1000-Einwohner-Gemeinde das Unglück seinen Lauf genommen, als zwei Feuerwehrkameraden - 46 und 51 Jahre alt - den Bratensaft erhitzen. Das wurde in einem haushaltsüblichen Druckkochtopf gemacht, und die Helfer hatten den Druck abgelassen, um den Deckel zu entfernen. Offenbar aber nicht zur Gänze, denn als sie den Behälter öffneten, spritzte siedend heißer Bratensaft heraus und traf beide jeweils am Oberkörper. „Ein paar Spritzer bekamen sie auch im Gesicht ab, aber zum Glück nicht viel“, sagt Kommandant Dumfart.