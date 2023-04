Sie machen unsere Haare schön: Mangel an Friseuren

Nicht umsonst heißt es: „Haare als Spiegel der Seele.“ Das Haar repräsentiert uns, vermittelt einen ersten Eindruck von uns. So wollen wir mit unserer Frisur auch etwas Bestimmtes über uns aussagen: je nachdem, ob wir jung, dynamisch, gesittet oder verrückt daherkommen möchten. Soziale Medien sind voll mit irren Ideen, Filme und Bücher geben Trends vor und Abwechslung ist sowieso Jackpot. Friseuren und Stylisten kommt demnach eine besondere Position in der Gesellschaft zu -als Hüter der Persönlichkeiten. Und davon gibt es in Österreich nicht genug.