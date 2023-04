60.000 Gäste: Wörthersee-Bucht wird zu Hexenkessel

Eine besondere Herausforderung für den Klagenfurter Verkehr

Zehntausende Fans von Rapid und Sturm reisen am Sonntag mit Bussen und Pkw an. Allein aus Graz werden sich am Sonntag rund 120 Busse auf den Weg zum ÖFB-Cup-Finale machen. „Wir werden gestaffelt um 10 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr losfahren, damit es keine Probleme gibt“, erklärt der Fanbeauftragte von Sturm Graz, Dominik Neumann. „Dann werden wir uns bis zum Spiel in der Fanzone im Norden des Stadions aufhalten. Dort können sich die Fans auf das Spiel einstimmen und werden versorgt.“