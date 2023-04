Drogen-Familienbande in Linz und Wien ausgehoben

Minderjährige Konsumenten

Im März 2023 konnte noch einer 21-jähriger Österreicher mit dominikanischen Wurzeln in Linz festgenommen werden, der ein Großverteiler der jungen Marihuana-Truppe aus Tschechien bzw. der Slowakei war. In der Wohnung des jungen Österreichers, wo auch ein Neugeborenes wohnte, herrschte reges Treiben an Marihuana-Kunden. Unter den Abnehmern waren auch Minderjährige.