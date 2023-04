Nervenkitzel bis zuletzt bei der Lese-Olympiade

Spannendes Finale

In einem echten Herzschlagfinale hatte Lea bei allen drei Fragen als Erste die Hand auf dem Buzzer, Moderator Wolfgang Haimel konnte gar nicht zu Ende sprechen. Ergebnis: 3:0. Das Dreierteam der VS Steyregg musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Doch auch Silber ist ein Grund, stolz zu sein. Denn die Konkurrenz war wie immer riesengroß. 15.000 Kinder aus 438 Schulen hatten an der Leseolympiade teilgenommen. Es gab 1314 Schulsieger und 19 Bezirkssieger. 14.500 Schülerhefte und 1000 Lehrerhefte wurden verteilt.