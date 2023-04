Anschlag auf Autohändler: Drei BMW abgefackelt

„Wir wissen nicht warum jemand so etwas macht. Wir sind auf jeden Hinweis aus der Bevölkerung dankbar“, ist Özgür Celepci, der mit seinem Bruder Muhammed in Haid eine Autofirma hat, im Gespräch mit der „Krone“ fassungslos. In der Nacht auf Donnerstag hatte es ein vorerst unbekannter Zündler auf das Brüderpaar abgesehen.