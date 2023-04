Transgender-Abgeordnete aus Parlament verbannt

In einer Rede warf die Demokratin Zooey Zephyr republikanischen Abgeordneten vor, „Blut an den Händen“ zu haben, sollten sie medizinische Behandlung von Transgender-Jugendlichen verbieten. Damit sprach Zephyr die hohe Suizidrate bei betroffenen jungen Menschen an. Sie werde auf jeden Fall gegen ein solches Verbot vorgehen, betonte sie. Mit der Aussage habe sie gegen die guten Sitten der Parlamentskammer verstoßen. Zudem könnten ihre Worte auch als Aufforderung zur Gewalt verstanden werden, so der Vorwurf, der zum Ausschluss Zephyrs führte.