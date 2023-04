Steirische Landeschefs bei Verkehrsministerin

Landeshauptmann Christopher Drexler und sein Stellverteter Anton Lang trafen am Mittwoch in Wien auf Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Grund des Besuchs war die Stärkung der Bahninfrastruktur in der Steiermark. Unter den vielen Forderungen der Steirer findet sich auch der Wunsch nach einer Haltestelle der Koralmbahn am Flughafen Graz.