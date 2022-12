Letzte Weichen bei der Koralmbahn wurden gestellt

Während einige Haltestellen (siehe Bildergalerie unten) bereits umgebaut wurden, befindet sich der wohl größte Haltepunkt der Steiermark (neben Graz), der Bahnhof Weststeiermark, gerade in Umsetzung. In Betrieb geht auch er erst Ende 2025. Ebenso seit Sonntag fahren nun Züge am finalisierten Bahnsteig 1 des Bahnhofs Hengsberg ein, statt am Bahnsteig 2, der noch ausgestattet wird.