37-Jähriger sticht auf Opfer ein und flüchtet

In Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern gefasst

In enger Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern konnte der 37-jährige Tatverdächtige wenig später in seiner Wohnung in Hietzing ausgeforscht und festgenommen werden. Auch die WEGA war an der Festnahme beteiligt. Bei der ersten Einvernahme war der 37-Jährige nicht geständig. „Er ist mir ins Messer gelaufen“, so seine Verantwortung.