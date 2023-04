Mann nach brutalem Angriff mit Macheten verstorben

Wilde Szenen dürften sich in der Nacht auf Donnerstag in einer U-Bahnstation in Wien-Brigittenau abgespielt haben. Zeugen hatten den Notruf alarmiert, nachdem ein Mann von mehreren Personen mit Macheten und Schlägen attackiert worden war. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, ein Verdächtiger flüchtete Richtung Donaukanal. Der Verletzte erlag später in einem Wiener Krankenhaus seinen Verletzungen.