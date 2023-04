Sanitäter-Duo rettete verletzten Radler aus Fluss

Wir waren gerade in unserer Dienststelle, als ein Passant ans Fenster geklopft und gezeigt hat, dass jemand in die Trattnach gestürzt ist. Sie fließt gleich hinter unserem Gebäude“, berichtet Viktor Koch (34), Notfallsanitäter der Rotkreuz-Dienststelle in Grieskirchen. Das war kurz vor zwölf Uhr mittags. Er lief mit seinen Kollegen ins Freie. Tatsächlich stand ein Mann bis zur Hüfte im Fluss, sein Fahrrad lag neben ihm im Wasser. „Mehrere Ersthelfer sind am Ufer gestanden. Wir wussten zuerst nicht, wie wir ihn rausholen sollten. Immerhin ist die Ufermauer gut zwei Meter hoch“, sagt Koch.